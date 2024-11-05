Eskişehir'de 'kaçak kazıya' jandarmadan suçüstü

Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik gerçekleştirilen çalışmada 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de 'kaçak kazıya' jandarmadan suçüstü
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:21

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Günyüzü İlçesi’nde yapılan kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde, Günyüzü İlçesi’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramalarda ise 1 adet el dedektörü, 1 adet pointer cihazı ve 6 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #eskişehir #Jandarma

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