Belediye Meclis üyesi Recep Ubay, silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Recep Ubay, sahibi olduğu restoranın önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan Ubay hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde İ.Ö. isimli bir şahıs ile restoran sahibi Recep Ubay arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
İ.Ö. isimli şahıs yanındaki tabancayla daha öncesinden de husumetli olduğu Recep Ubay’a ateş açtı. Ubay, kanlar içinde yerde kalırken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı.
Durumun çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ubay, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı zamanda Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Ubay’ın her iki bacağından yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde bırakılan tabancaya el koydu. Tabanca incelenmek üzere olay yeri ekipleri tarafından alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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