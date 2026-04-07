Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.04.2026 10:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Belediye meclisinde 'ahmak' çıkışı... AKP'lilere serbest İmamoğlu'na yasak!

AKP'li Meclis üyesi Yasin Özdemir, CHP'li Meclis üyesi Gencay Özcan'a 'ahmak' ifadesini kullandı. CHP'li Özcan da, İmamoğlu hakkında açılan davayı hatırlatarak "Ekrem Başkan demediği halde, YSK Kurulu'na yönelik 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandı. Arkadaşlar bana şimdi 'ahmak' dedi. Bak Atasözüymüş, adamı niye yargıladınız o zaman. Sen de bana 'ahmak' dedin. Yargılanmazsın ama sen sırtın sağlam yerde" dedi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. AKP'li Meclis üyesi Yasin Özdemir, CHP'li Meclis üyesi Gencay Özcan'a yönelik "Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış. Şimdi Gencay Başkan da derdini mübaşire anlatıyor yani" ifadelerini kullandı.

"SEN YARGILANMAZSIN AMA"

Özdemir'in kendisine yönelik 'ahmak' ifadesine dikkat çeken CHP'li Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'ahmak davası'nı hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan demediği halde, YSK Kurulu'na yönelik 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandı. Arkadaşlar bana şimdi 'ahmak' dedi. Bak Atasözüymüş, adamı niye yargıladınız o zaman. Sen de bana 'ahmak' dedin. Yargılanmazsın ama sen sırtın sağlam yerde."

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen dava, İmamoğlu’nun 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesiyle açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla girdiği polemik sonrası 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 14 Aralık 2022’de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu’na, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü maddesi uyarınca hakkında “siyasi yasak” hükmü uygulanmıştı. Karar istinafa taşınmıştı.

İlgili Konular: #AKP #Ekrem İmamoğlu #ahmak #Bahçelievler Belediyesi

İmamoğlu için siyasi yasak istenen ‘ahmak davası’nda ceza onandı, dosya Yargıtay’a gidiyor: ‘Siyasi mühendislik’ “Ahmak davası”nda İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası, istinafta 1 yıl 19 ay 15 gün olarak onandı. Avukatı kararın Yargıtay’a taşınacağını belirtirken, CHP’liler “Bu dava siyasi mühendislik operasyonudur” diyerek tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan 'ahmak davası' açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davaya ilişkin, "Yargılama süreçlerinde reddi hakim talebinin ve başkaca taleplerin olması doğaldır. 'Ahmak davası'ndaki hakim değişikliğini buraya çekerek tartıştırmaya çalışmak yerine, hakim üzerine ceza vermesi için baskı uygulandığına ilişkin iddiaların üzerine gidilmeli" dedi.
İmamoğlu'nun yargılandığı “Ahmak Davası” onandı! “Hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseri” Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.