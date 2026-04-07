Belediye meclisinde 'ahmak' çıkışı... AKP'lilere serbest İmamoğlu'na yasak!

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. AKP'li Meclis üyesi Yasin Özdemir, CHP'li Meclis üyesi Gencay Özcan'a yönelik "Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış. Şimdi Gencay Başkan da derdini mübaşire anlatıyor yani" ifadelerini kullandı.

"SEN YARGILANMAZSIN AMA"

Özdemir'in kendisine yönelik 'ahmak' ifadesine dikkat çeken CHP'li Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'ahmak davası'nı hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan demediği halde, YSK Kurulu'na yönelik 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandı. Arkadaşlar bana şimdi 'ahmak' dedi. Bak Atasözüymüş, adamı niye yargıladınız o zaman. Sen de bana 'ahmak' dedin. Yargılanmazsın ama sen sırtın sağlam yerde."

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen dava, İmamoğlu’nun 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesiyle açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla girdiği polemik sonrası 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 14 Aralık 2022’de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu’na, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü maddesi uyarınca hakkında “siyasi yasak” hükmü uygulanmıştı. Karar istinafa taşınmıştı.