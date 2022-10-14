Belediye otobüsü şoförü, yolcunun hayatını kurtardı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaparak hayat kurtardı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehiriçi toplu taşıma aracında seyahat eden Hüseyin Şahin, kalp krizi geçirdi.
Daha önce belediye tarafından ilk yardım eğitimi alan Şoför Alp, 112 Sağlık ekipleri gelene kadar hastaya ilk yardım uygulayarak nefes almasını sağladı.
Yolcuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hüseyin Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kalp krizi geçiren yurttaşa kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlayan Alp, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.
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