Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

02 Ekim 2022 Pazar, 14:55

Serdivan Vatan Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalışan İlhan İltaş, 1 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte ilçede bulunan bir halı sahada futbol oynamak için buluştu. İlhan İltaş maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen İlhan İltaş’a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan İltaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlhan İltaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis’e götürüldü.