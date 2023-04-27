Belediye personelinden 5 gündür haber alınamıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye çalışanından 5 gündür haber alınamadığı bildirildi. Belediye personeli Mustafa Kürklü'nün bulunması için görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
Mersin Tarsus'ta ilçeye bağlı Yeni Mahalledeki evinde annesi ile yaşayan 39 yaşındaki Mustafa Kürklü geçtiğimiz Pazar günü ‘tıraş olup geleceğim’ diyerek evden ayrıldı.
Kürklü, 5 gün geçmesine rağmen dönmedi. Tüm iletişim araçları kapalı olan ve haber alınamayan Kürklü'nün ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen ve hayatından endişe edilen Kürklü'nün bulunması için görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
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