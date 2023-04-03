18 yaşındaki Seranur'dan 24 saattir haber alınamıyor
Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincir markette kasiyer olarak çalışan 18 yaşındaki Seranur Şahin’den 24 saattir haber alınamıyor.
Aşağı Pazarcı Mahallesi Yunus Emre İlköğretim Okulu yakınlarında ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Seranur Şahin’in dün sabah kasiyer olarak çalıştığı Doğu Garajı yakınlarında bulunan işyerine gitmek için evden ayrıldığı ancak akşam eve gelmediği bildirildi.
KAYIP BAŞVURUNDA BULUNDULAR
Kızları akşam eve gelmeyince polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunan Seranur’un ailesi kızlarını gören ya da yerini bilenlerin 112 ye yada en yakın polis karakoluna haber vermesini istediler.
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