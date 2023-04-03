18 yaşındaki Seranur'dan 24 saattir haber alınamıyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:47

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:50

Aşağı Pazarcı Mahallesi Yunus Emre İlköğretim Okulu yakınlarında ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Seranur Şahin’in dün sabah kasiyer olarak çalıştığı Doğu Garajı yakınlarında bulunan işyerine gitmek için evden ayrıldığı ancak akşam eve gelmediği bildirildi.

KAYIP BAŞVURUNDA BULUNDULAR

Kızları akşam eve gelmeyince polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunan Seranur’un ailesi kızlarını gören ya da yerini bilenlerin 112 ye yada en yakın polis karakoluna haber vermesini istediler.