Ekipler eve 'çift maskeyle' girdi... 5 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Antalya’da kendisinden 5 gündür haber alınmayan kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, adrese çift maske takarak girebildi.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:55
Ekipler eve 'çift maskeyle' girdi... 5 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
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Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2771. Sokak’taki 10 katlı bir apartmanın yalnız yaşayan kiracısı Duran Sırtaş’tan (85) bir süredir haber alamayan ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

ÇİLİNGİRLE GİRDİLER

İhbarla adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sırtaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine adrese, olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KOKU YÜZÜNDEN ÇİFT MASKE TAKTILAR

Ekipler, yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlenen Sırtaş’ın evinde, kokular yüzünden çift maske takarak çalışma gerçekleştirdi. Evde bulunan av tüfeğine polis tarafından el konulurken, Sırtaş’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumu ölü bulundu Antalya

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