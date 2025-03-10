Belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu!
Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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