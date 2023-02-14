Belediye yerle bir oldu, o binanın camı bile kırılmadı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:10

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 07:12

Kahramanaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu kentlerden biri Adıyaman.

Şehirde yıkılan yüzlerce binadan biri de Adıyaman Belediye Başkanlığı oldu.

CAMLA KAPLI KAPI BİLE KIRILMADI

Ancak belediyenin hemen yanında yer alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB fonuyla, AB mevzuatına göre inşa ettiği şehrin ilk akıllı binası Kommagene Kültür Merkezi ise hiç hasar almadı. Bir cephesi camla kaplı yapının camları bile kırılmadı.

DHA'nın aktardığına göre 2020 yılında inşaatına başlanan Kommagene Kültür Merkezi, Eylül 2022’de açıldı.

Mimarlar Yavuz Özkaya ve Sinan Erbuğ'un müşavirliğini Nezih Alataş'ın, Adıyaman Valiliği adına kontrolünü de Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız'ın üstlendiği 4 katlı binanın zemininde hologramlarla Kommagene Krallığı canlandırılırken; orta katı kalıcı sergi alanı, iki katı da kütüphaneden oluşuyor.