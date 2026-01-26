Belediyeler hakkında yürütülen soruşturma ve imar işlerine bakan Danıştay 1. Dairesi’nde seçim sürüyor

Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı’nın yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla daire seçime girdi.

Söz konusu seçimde üç tur geride kalırken, son tur oylamada Mustafa Gökçek 39, Esat Toklu ise 45 oy aldı. Seçimin sonuçlanabilmesi için adaylardan birinin 57 oy alarak üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşması gerekiyor.

Seçim süreci devam ederken, adaylardan Esat Toklu’nun geçmişte imzası bulunan kararlar ve hakkında yapılan başvurular, yargı kulislerinde ve kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı.

TOGO İKİZ KULELERİ DOSYASI

Danıştay 1. Daire Başkanlığı için adı geçen Toklu’nun ismi, ilk olarak Ankara’nın en tartışmalı imar projelerinden biri olan TOGO İkiz Kuleleri davasıyla gündeme geldi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, projeye ilişkin imar planı değişikliklerini iptal etti. Ancak bu karar, 28 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararıyla askıya alındı.

FİRMA SAHİPLERİYLE GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararının Toklu’nun imzasıyla adli tatil döneminde verilmiş olması o dönem kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olmuştu. İlerleyen süreçte Toklu’nun, TOGO İkiz Kuleleri’nin yüklenici firması Sucu Grup’un sahibi Sinan Sucu ve proje sahibi Sinan Aygün ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması o dönem tartışmaları alevlendirmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da o dönem Toklu’ya ait bir video yayınlayarak, “Devletin hakimi, müteahhidin ofisine gider mi?” sorusunu sormuştu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Toklu hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) meslekten çıkarma talebiyle başvuruda bulunmuştu.

PARAMOUNT OTEL İDDİALARI

Toklu’nun adı yalnızca TOGO dosyasıyla değil, kamuoyuna yansıyan başka iddialarla da gündeme geldi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı videolarda Toklu’nun ismini dile getirmiş, o dönem epeyce tartışılmıştı. İddialara göre Toklu’nun, bir dönem iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu belirtilen Paramount Hotel’de ücretsiz konakladığı öne sürülmüştü. Toklu ise söz konusu otelde kaldığını doğrulamış; ancak konaklama ücretini kendi cebinden ödediğini açıklamıştı.

BELEDİYE VE İMAR İŞLERİNE BAKAN DAİRE

Danıştay 1. Dairesi, özellikle belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar, imar dosyaları, görevden almalar ve yerel yönetimlere ilişkin idari işlemler bakımından kritik kararların alındığı bir daire olarak biliniyor. Bu nedenle, daire başkanlığına seçilecek ismin geçmişte verdiği kararlar ve kamuoyunda yarattığı etki, yalnızca yargı çevrelerinde değil, yerel yönetimler ve kamuoyu tarafından da yakından izleniyor. Yargı cephesinde gözler yarın yapılacak seçimi çevrildi.