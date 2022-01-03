Belediyeler ona çalıştı: AKP'li Karakuş'a 5 yılda 60 milyon TL

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:35

AKP Sarıyer İlçe Başkanı Adayı Bekir Karakuş'un şirketi, son 5 yılda kamudan 60 milyon TL değerinde 17 ayrı ihale aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul'daki AKP'li Sultangazi Belediyesi, 12 Aralık 2021’de,“2022 Yılı Tanıtım Hizmetleri, Medya Yönetimi İle Muhtelif Basım İşi Hizmet Alımı” adı altında ihaleye çıktı. 30 Aralık'ta açıklanan sonuç ilanına göre ihaleyi 8 milyon 105 bin TL teklif veren Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

5 YILDA MİLYONLAR

Birgün'den Filiz Gazi'nin haberine göre, milyonlarca liralık ihaleyi alan Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2017’den bu yana AKP’li belediyelerden birçok ihale aldı. Şirketin sahibi ise 2020’de AKP Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Bekir Karakuş.

Karakuş’un şirketi 2003 yılında kuruldu. Bugüne kadar Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden ihaleler aldı.

AKP’li Karakuş’un şirketinin kamudan sadece 2017 ile 2021 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde aldığı ihale sayısı 17. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 60 milyon 114 bin TL’yi geçiyor.

"ONLARCA MİLYON DOLARLIK MATBAA İHALELERİ ALAN KİŞİ”

Bekir Karakuş’un şirketi İstanbul Belediyesi’nin AKP’de olduğu dönem boyunca milyon dolarlık matbaa ihaleleri aldı. Şirket sahibi olan Bekir Karakuş’un sosyal medya hesabından özellikle Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapması dikkat çekiyor.

AKP’li iş insanı Başar Biberoğlu, Bekir Karakuş’un AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı adaylığını açıklamasına tepki göstermiş, Karakuş hakkında “İBB AK Parti'de olduğu dönemlerde onlarca milyon dolarlık matbaa ihaleleri alan kişi” diyerek çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Karakuş, Sarıyer’de bir yerel gazeteye verdiği mülakatta adaylığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Allah nasip eder, Reisim Recep Tayyip Erdoğan onaylar, teşkilatım da destek verirse göreve talibim. (…) Allah'ın izni ile tüm vatandaşlarımızı ayrım yapmadan kucaklayacağız. Amacımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vatan mücadelesine bir nebze de olsa katkı sunmak. 13 yaşında Milli Gençlik Vakfı'nda bu davaya hizmet için göreve başladım. 1989 yerel seçimlerinde 16 yaşındayken Refah Partisi'nde sandık temsilcisi oldum. Refah Partisi döneminde Ferahevler Mahallesi teşkilat başkanlığı, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve AK Parti'de kurucu üye, 2 dönem AK Parti il delegeliği, 1 yıl AK Parti ilçe başkan yardımcılığı görevlerini yürüttüm.”