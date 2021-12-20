Erdoğan'ın dostu Albayrak ailesine AKP'den bir ihale daha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB başkanlığı yaptığı dönemden bu yana kamudan aldığı ihalelerle zenginleşen Albayrak ailesi, yine AKP’li bir belediyeden ihale kaptı. Bu sefer de Saffet Albayrak’ın şirketine milyonlarca lira ödenecek.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, 1 Aralık 2021’de, “59 adet araç ile 33 ay boyunca kent temizliği işlerinin yürütülmesi için araç kiralama (şoförsüz) hizmeti” adı altında bir ihaleye çıktı.
17 Aralık’ta açıklanan sonuç ilanına göre, ihale 41 milyon 221 bin TL’ye Şafak Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.
KADİM DOSTU
BirGün'den Filiz Gazi'nin haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, ihaleyi alan Şafak Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Saffet Albayrak. AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in sosyal medya hesabında Saffet Albayrak’la kızının düğününe gittiği fotoğrafları “Kadim dostum sayın Saffet Albayrak” diye paylaştığı fotoğraflar bulunuyor.
AMCA ÇOCUKLARI
Ayrıca, Saffet Albayrak, Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Şirketler Grubu’ndaki Albayrak kardeşlerle amca çocuğu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding’e kamudan milyarlarca liralık devasa ihaleler veriliyor. Albayrak Holding’e bağlı şirketlerle tam 21 ayrı alanda iş yapan holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor.
Albayrak Holding’in yönetiminde ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile kardeşleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor.
Albayrak Grubu’nun geçmişinden kısaca söz etmek gerekirse; 1999’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları trilyonluk ihaleler nedeniyle haklarında soruşturma açılan Albayrak kardeşler, Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı döneminde kazandıkları ihalelerle biliniyor. 1996’da yapılan çöp ihalesine davet edilen beş firmadan dördünün Albayrak kardeşlerle akraba ya da ortak kişilere ait olduğu ortaya çıkmıştı. 2001 yılında ise “Temiz Şehir” operasyonu kapsamında Albayrak Grubu patron ve yöneticileri gözaltına alınmış, şirketlere ait 100 klasör incelemeye alınmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde aldığı ihalelerle zenginleşen Albayrak Şirketler Grubu İstanbul’da metro, ulaşım, temizlik ve inşaat alanları olmak üzere her taşın altından çıkan bir şirketler topluluğu haline geldi. Son kertede Albayraklar Grubu, kamu hizmeti yapan belediyelere karşılık paralel belediyecilik yapan bir yapı haline gelmek oldu.
AKBİL YOLSUZLUĞU
Ülke, Albayraklar soyadıyla ilk kez “Akbil yolsuzluğu” ile tanıştı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya çıkan yolsuzluk, iddialara göre 1997-1999 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi toplu taşıma taşıtlarında ödeme aracı akbilden elde edilen 2.6 trilyon liralık kazanç gizlenmişti. Bu parayla Erdoğan’ın yeni kuracağı partiye kaynak sağladığı, propaganda çalışmalarında kullandığı iddialar arasında yer alır.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Caner Erkin gol attı, Volkan Demirel'e sarıldı