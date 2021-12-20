Erdoğan'ın dostu Albayrak ailesine AKP'den bir ihale daha

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:30

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, 1 Aralık 2021’de, “59 adet araç ile 33 ay boyunca kent temizliği işlerinin yürütülmesi için araç kiralama (şoförsüz) hizmeti” adı altında bir ihaleye çıktı.

17 Aralık’ta açıklanan sonuç ilanına göre, ihale 41 milyon 221 bin TL’ye Şafak Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

KADİM DOSTU

BirGün'den Filiz Gazi'nin haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, ihaleyi alan Şafak Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Saffet Albayrak. AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in sosyal medya hesabında Saffet Albayrak’la kızının düğününe gittiği fotoğrafları “Kadim dostum sayın Saffet Albayrak” diye paylaştığı fotoğraflar bulunuyor.

AMCA ÇOCUKLARI

Ayrıca, Saffet Albayrak, Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Şirketler Grubu’ndaki Albayrak kardeşlerle amca çocuğu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding’e kamudan milyarlarca liralık devasa ihaleler veriliyor. Albayrak Holding’e bağlı şirketlerle tam 21 ayrı alanda iş yapan holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor.

Albayrak Holding’in yönetiminde ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile kardeşleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor.

Albayrak Grubu’nun geçmişinden kısaca söz etmek gerekirse; 1999’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları trilyonluk ihaleler nedeniyle haklarında soruşturma açılan Albayrak kardeşler, Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı döneminde kazandıkları ihalelerle biliniyor. 1996’da yapılan çöp ihalesine davet edilen beş firmadan dördünün Albayrak kardeşlerle akraba ya da ortak kişilere ait olduğu ortaya çıkmıştı. 2001 yılında ise “Temiz Şehir” operasyonu kapsamında Albayrak Grubu patron ve yöneticileri gözaltına alınmış, şirketlere ait 100 klasör incelemeye alınmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde aldığı ihalelerle zenginleşen Albayrak Şirketler Grubu İstanbul’da metro, ulaşım, temizlik ve inşaat alanları olmak üzere her taşın altından çıkan bir şirketler topluluğu haline geldi. Son kertede Albayraklar Grubu, kamu hizmeti yapan belediyelere karşılık paralel belediyecilik yapan bir yapı haline gelmek oldu.

AKBİL YOLSUZLUĞU

Ülke, Albayraklar soyadıyla ilk kez “Akbil yolsuzluğu” ile tanıştı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya çıkan yolsuzluk, iddialara göre 1997-1999 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi toplu taşıma taşıtlarında ödeme aracı akbilden elde edilen 2.6 trilyon liralık kazanç gizlenmişti. Bu parayla Erdoğan’ın yeni kuracağı partiye kaynak sağladığı, propaganda çalışmalarında kullandığı iddialar arasında yer alır.