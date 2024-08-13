Belediyeler tek başına karşılayamaz

Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:24

Güncelleme: 13.08.2024 - 17:24

Niğde, Ankara Altındağ ve Edirne’nin yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinde sokak hayvanlarıyla ilgili ölüm haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yarın Vakfı, konuya ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasıyla çözüm önerilerini ve bilgilendirme amacı taşıyan anımsatmalarını paylaştı. Açıklamada sokak hayvanlarının öldürülmesinin hâlâ yasak olduğu anımsatıldı. Sokak hayvanlarının öldürülmesine ancak veteriner hekimlerin karar verebileceği vurgulanan açıklamada, güncel prosedürün 2010 yılından bu yana yürürlükte olduğu belirtildi. Bu kapsamda açıklamada hayvanların ancak hayvanların acı çektiği, iyileşemediği, önlenemeyen akut bulaşıcı bir hastalık taşıdığı, diğer hayvanların ve insanların hayatı için tehlike teşkil edecek şekilde olumsuz davranışları olması durumlarında ötanazi yapılabileceği aktarıldı.

BELEDİYELER TEK BAŞINA KARŞILAYAMAZ

Vakıf, sorunun çözümü olarak birlik modelini açıkladı. Model açıklanırken “yasa kapsamında değişen en temel maddenin barınakların geçici değil kalıcı olması gerekliliği” olduğu vurgulandı. Belediyelerin görevleri kapsamında artık toplanan sahipsiz hayvanların barınaklarda kalıcı olarak barındırılması gerektiği ifade edilerek, 4 milyon köpeğin sürekli olarak mama, bakım, ısınma, sağlık ve temizlik gibi ihtiyaçlarının yalnızca belediye tarafından karşılanamayacağı belirtildi. Bu kapsamda, “Tüm bu çalışmaların sadece il ve ilçe belediyeleri tarafından ayrı ayrı planlanıp uygulanıp hakkıyla yürütülmesini beklemek hem haksızlık hem de mümkün değil. Bunların yerine getirilebilmesi için bir kentin konuyla ilgili tüm paydaşlarının, il/ilçe belediyesiyle, mahalli idaresiyle, devlet kurumuyla, sivil toplum kuruluşuyla, gönüllüsüyle birlik kurup el ele çalışması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

'VİCDANLI ÇÖZÜM BİRLİK MODELİ'

Açıklamada, yasa sonucunda sorumluluk belediyeye aktarıldığı için birliği belediyenin kurması gerektiği aktarıldı. Yasanın tüm boyutlarıyla çözüm içermediği vurgulanan açıklamada, “Konunun taraflarının haklı endişelerini ortadan kaldırmak, imkan ve kaynakları rasyonel şekilde bir araya getirerek, bir çatışma zemini oluşturmadan akılcı ve vicdanlı bir şekilde çözmenin tek yolu ‘birlik modeli’ni’ uygulamaktan geçmektedir” denildi.