Belediyenin çatısında intihar girişimi: Ekonomik bunalıma giren yurttaş 8. kattan atlamak istedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir yurttaş, ekonomik sıkıntıları nedeniyle intihar etmek istedi. Belediye binasının çatısına çıkan yurttaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:18
Belediyenin çatısında intihar girişimi: Ekonomik bunalıma giren yurttaş 8. kattan atlamak istedi
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Çaycuma Belediye Kompleksi'nde kafeteryanın yer aldığı 8'inci kata müşteri gibi çıkan Erdoğan D. isimli yurttaş, çay içtikten sonra beton korkulukların üzerine çıkarak intihar etmek istedi.

İşletme çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, Çaycuma Belediye itfaiye ve 112 ekibi geldi. İtfaiye ekipleri Erdoğan D.'nin atlama riskini göze alarak aşağıda kurtarma yatağı açtı.

Maddi sıkıntıları bulunduğunu ailesinin zor durumda olduğunu söyleyen yurttaşı Çaycuma Belediye Başkan Vekili Bahri Malakcı ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları sırasında bir anlık boşluktan faydalanan polis ve zabıta ekipleri Erdoğan D.'yi arkasından yakalayıp bulunduğu yerden indirdi.  

Erdoğan D. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 


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