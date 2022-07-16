Belediyenin düzenlediği yağlı güreş etkinliğine Ahmet Davutoğlu'nun katılması "uygun" bulunmadı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:27

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliği 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek..

Etkinliğe Alanya Belediyesi tarafından Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı da davet edildi. Gelecek Partisi ilçe yönetimi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da etkinliğe katılacağını güreş komitesine bildirdi. Bunun üzerine komite, Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatına yazılı bildirim yaparak, organizasyonun belediye ile MHP il ve ilçe başkanlıklarınca düzenleneceğini ve Davutoğlu'nun etkinliğe katılmasının uygun olmayacağı belirtildi.

Yazıda, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu nazik siyasi ortam nedeniyle; Sayın Genel Başkanınızın davet edilmediği bu etkinliğe katılımlarının uygun olmayacağı değerIendirilmiştir. Ayrıca; etkinliğimizde siyasi konuşmalara yer verilmeyecek olup, katılım talebiniz ve ilginizden dolayı teşekkür eder, bilgilerinizi rica ederiz" denildi.



