Belediyenin halk konserinde Neşet Ertaş’a yönelik tepki çeken sözler!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:23

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:30

Neşet Ertaş’ın memleketi, UNESCO Müzik Şehri Kırşehir’de, Cacabey Meydanı’nda konser veren Ahmet Tekkuş’un merhum halk ozanı Neşet Ertaş hakkında söylediği, "Kırşehirli olmak bir ayrıcalık. Kırşehir’de hepinizin bildiği bir Neşet var. Kargadan başka kuş tanımıyorsunuz. Burada 3 tane deve dişi gibi bir sanatçı var. Bu kadar orkestralar ve sazlar var. Bu sanatçılarımıza büyük bir alkış lütfen" sözleri tepkiye neden oldu.

Sanatçı Ahmet Tekkuş’un söylemleri ise sosyal medyada tepki çekti.