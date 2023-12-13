Belediyenin kasasını çalmıştı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Göre beldesinde, belediye hizmet binasındaki çelik kasayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:00
Belediyenin kasasını çalmıştı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Nevşehir'de jandarma ekipleri, Göre Belediyesi'nin Kasapoğlu Mahallesi Niğde yolundaki hizmet binasından, içinde para olan çelik kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazlarının çalınması olayının şüphelisinin H.C. olduğunu belirledi.

Beldedeki bir adrese düzenlenen operasyonda H.C. gözaltına alındı, çelik kasa ve güvenlik kamerası kayıt cihazları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

 NE OLMUŞTU?

Belediye binasına 11 Aralık'ta pencere camı kırılarak girilmiş, muhasebe odasında günlük tahsilatın konulduğu 17 bin 125 lira bulunan çelik kasa ile güvenlik kameralarının 2 kayıt cihazı çalınmıştı. Binada inceleme yapan jandarma ekipleri, koridor ve bazı odalardan kan ve parmak izi örnekleri alarak failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.


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