Hırsızlık çetesi aynı aileden çıktı... 3.5 milyonluk vurgun!

Bursa'da girdikleri bir evden 3.5 milyon lira değerinde ziynet ve para çalan 15 şüpheliden 13’ü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:35
Hırsızlık çetesi aynı aileden çıktı... 3.5 milyonluk vurgun!
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Kocaeli'nden Bursa’nın Gemlik ilçesine gelen 15 şüpheli farklı farklı girdiği evlerden yaklaşık 3.5 milyon lira değerinde ziynet ve para çaldı.

İhbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

11 EVDE HIRSIZLIK YAPTILAR

Aynı aileden olduğu öğrenilen 15 şüphelinin İstanbul, Gebze, Afyonkarahisar ve Gemlik’te toplam 11 evde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde teknik takibe alınan 3 şahıs İstanbul’da suçüstü 3.5 milyon lirayla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, geçen cumartesi günü ise Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 çete üyesinden 10’u yakalandı. Bursa’ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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