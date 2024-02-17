Cami tuvaletine girdi: Kendi yakmak istedi

Niğde'de bir kişi kendini kilitlediği cami tuvaletinde yakmak istedi. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:19
Cami tuvaletine girdi: Kendi yakmak istedi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez Kesikbaş Cami’de meydana geldi. 

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.M.S., kendisini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi. 

Göz Atın
'Camiye yardım' diyerek topladı: Cemaat tepki gösterince paralarla kaçtı

'Camiye yardım' diyerek topladı: Cemaat tepki gösterince paralarla kaçtı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: İç Anadolu'da sürpriz yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: İç Anadolu'da sürpriz yapacağız

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis olaya müdahale ederken cami imamı olay yerine gelerek şahsı ikna etti. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.


Niğde haberleri Cami haberleri Cami imamı haberleri cami tuvaleti haberleri

İlgili Haberler

Cesedi yakmak istemiş... Meslektaşını, otomobille çarpıp darbederek öldürdü

Cesedi yakmak istemiş... Meslektaşını, otomobille çarpıp darbederek öldürdü
Amaç: Kilo vermek değil, yağ yakmak!

Amaç: Kilo vermek değil, yağ yakmak!
Kuran yakmak

Kuran yakmak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'
Kırklareli’nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…

Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…
'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...

'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı

Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!