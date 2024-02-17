Cami tuvaletine girdi: Kendi yakmak istedi
Niğde'de bir kişi kendini kilitlediği cami tuvaletinde yakmak istedi. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez Kesikbaş Cami’de meydana geldi.
İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.M.S., kendisini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi.
Göz Atın
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis olaya müdahale ederken cami imamı olay yerine gelerek şahsı ikna etti. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- 'AKP'ye bırakılamaz'
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
- 'Kredi kartına kısıtlama yerine...'