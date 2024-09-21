Belediyenin tabelaları gece vakti söküldü: 'Beyoğlu demokrasi tarihi için kapkara bir gün'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:28

Güncelleme: 21.09.2024 - 00:36

Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa’da Beyoğlu Kaymakamlığı ile birlikte kullandığı Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binadan tahliye edildi.

Belediyeye ait ofislerin boşaltıldığı ve personelin binaya girişine izin verilmediği bildirildi.

TABELALAR SÖKÜLDÜ

Belediyenin kullandığı binadan 'Beyoğlu Belediyesi' yazılı tabela söküldü.

Halk TV'ye konuşan İnan Güney, "Bugün yaşatılanlar Beyoğlu demokrasi tarihi için kapkara bir gündür. Siyaset siyasetle yarışır ama siyasetçi bir bürokratla yarışırsa o zaman karşısında halkı buluyor. Halk atanmıştan daha üstündür diyorum. Demokrasi ile gelen atanmıştan daha üstündür diyorum. Bu görüntüleri izleyen AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi de bu karara imza atanları vicdanında mahkum etti. Ben yarın gene Kasımpaşa'yı gezeceğim. Komşularımla olacağım. Vatandaşlarımızın bu görüntüleri lanetlediğini kameralarımız da gösteriyor" ifadelerini kullandı.