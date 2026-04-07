'Belediyeye ait iş yeri kurşunlandı' iddiası: Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı

Anadolu Akansı'nın (AA) aktardığına göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA
Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.
TUTUKLAMA KARARI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öndeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.