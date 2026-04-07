'Belediyeye ait iş yeri kurşunlandı' iddiası: Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı

7.04.2026 10:38:00
Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Öndeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Akansı'nın (AA) aktardığına göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş.

TUTUKLAMA KARARI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öndeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

İlgili Haberler

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Bengü... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı!
Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Bengü... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı! Son dakika haberi... Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, ve Bengü gibi isimlerin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Belediye binası giriş çıkışlara kapatıldı. Operasyona tepki gösteren Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor" dedi. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır" denildi.
Ankara'da 'sınavlarda usulsüzlük' soruşturması: 16 gözaltı kararı
Ankara'da 'sınavlarda usulsüzlük' soruşturması: 16 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile adli ve idari hakim/savcı sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.