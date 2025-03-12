Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in ardından eşinin sosyal medya hesabında dikkat çeken ayrıntı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:14

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:16

Ece Gürel, 6 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Günler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından ormanlık alanda bitkin halde bulundu ve sağlık ekipleri tarafından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Gürel’in ölümü hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Spritüel konulara ilgisi olduğu, cadılık eğitimi aldığı ve astronomiyle ilgilendiği iddiaları, ailesi tarafından reddedildi.

Ece Gürel’in ölümü sonrası eşi Sezer Gürel’in sosyal medyada yaptığı değişiklikler dikkat çekti.

Eşinin 6 Mart’ta sağ bulunduğu gün Instagram’da "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" şeklinde bir paylaşım yaptı. Kısa bir süre sonra Instagram kullanıcı adını "sezargurel"den "hardaleces"e değiştirdi. Birkaç gün sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

ŞİFRELİ SAYILAR VE GRABOVOI TEORİSİ

Gürel’in hesabında yer alan şifreli sayı dizisi de merak konusu oldu. Sezer Gürel’in Instagram profilinde yer alan "91688 419 818719 914481" rakamlarının Grabovoi Sayıları olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Grabovoi Sayıları, Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından geliştirilen ve belirli frekanslar yayarak insan yaşamını dengelediğine inanılan şifreli dizilimler olarak biliniyor.

Bu sayıların "şifa, enerji ve kaderi değiştirme" gibi etkileri olduğuna inanılıyor. Ece Gürel’in ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanamazken, olayın perde arkasında başka bağlantılar olup olmadığı ise merak konusu.