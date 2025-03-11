Adli Tıp Uzmanı, Ece Gürel'in ölümündeki ihtimalleri sıraladı: 'Çığırından çıktığını düşünüyorum'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:18

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4. gününde sağ bulunan ancak geçirdiği hipotermi nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor.

TELE 1'de yer alan habere göre Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Gürel’in ölümünü değerlendirdi.

Gürel’in yasaklı madde kullandığını düşmediğini ifade eden Kar şunları söyledi:

“Alınan örneklerin kimyasal ve biyolojik örneklerinin alınması gerekiyor. Kimyasal tahlil sonuçlarının da çıkması bekleniyor.

Sorunlu bir işten ayrılma süreci, mobbing iddiaları var. Bunalıma girmiş, çıkmaza girmiş, spiritüalizmle de uğraşan bir insan. Açıkçası ben bunun kendisine bir çıkar yol arama gibi başladığını, bir inziva gibi başladığını, sonra da çığrından çıkıp geri dönülemez bir hal aldığını düşünüyorum.

Madde kullanılıp kullanılmadığını bilemeyiz. Birçok madde var böyle ritüellerde kullanılan. Psikedelik maddeler olarak adlandırıyoruz bunları. Maddi zorluk çeken bir insanın bunları almış olmasını ben öngörmüyorum. Zaten çıkacak kan ve idrar tahlilinde, iç organlar ve mide analiz edildiğinde. Ben planlanmış bir inzivaya çekilme, kafa dinleme gibi bir yolculuğun çığrından çıktığını düşünüyorum.”