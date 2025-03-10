Ece Gürel'in babası canlı yayında isyan etti: 'Kızımı kurban ettiler'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:31

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:32

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolup 4 gün sonunda bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in yaşadıklarıyla ilgili araştırmalar devam ederken yeni iddialar da ortaya atılıyor.

Son olarak cadılık eğitimi aldığı öne sürülen Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında isyan etti.

Kızının cadılık okuluna gitmediğini dile getiren baba, "Ben kızımın arkasındayım, böyle bir şey olsa bana söyler. Astronomi dersi aldığını biliyorum. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Benim kızımın aklının ucundan böyle bir şey geçmez" dedi.

"Benim kızım Müslüman bir insan, oruçlu vaziyette" diyen baba Koçoğlu, "Sizin aklınız mantığınız alıyor mu? Bu kadar şeyin imkanı yok." ifadelerini kullanarak iddialara tepki gösterdi.

"KURBAN EDİLDİ"

Kızının kurban edildiğini öne süren baba, "Nasıl ettiler bilmiyorum ama sonuna kadar gideceğim. Ben kızıma güveniyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saatlerinde bulunan Gürel, hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu nedeniyle hayatını kaybetmişti.

CADILIK EĞİTİMİ İDDİASI

Gürel'e "Witchcraft" (cadılık eğitimi) verdiği iddia edilen Hale Nur Özen ise gözaltına alınmış, ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.