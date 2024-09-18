'Benim 10 tane fabrikam var' demişti: THY uçağında olay çıkaran o yolcu tutuklandı
THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kara listeye alınan B.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söylemişti.
THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARA LİSTEYE ALINMIŞTI
THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı.
B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''mala zarar verme'' ve ''görevi yaptırmamak için direnme'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı.
Kabin memurlarına hakaret ve küfür eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söylemişti.
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