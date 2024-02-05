Benzin döküp marketi yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Fatih'te benzin dökerek marketi yakmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:55
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Aksaray Mahallesi'nde, 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında G.D. isimli şüpheli, iddiaya göre sahibiyle husumeti bulunduğu markete gitti.

Elindeki pet şişeye doldurduğu benzini marketin önüne döken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri G.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan suç poliste suç kaydı olduğu öğrenildi. G.D., "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin marketi yakmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


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