Benzin istasyonunda maskeli gasp
Kayseri’de Kocasinan ilçesinde bir benzin istasyonunun marketine giren maskeli şahıs, bıçak zoruyla 3 bin TL’yi gasp ederek kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonun marketine giren maskeli şahıs, kasiyere bıçak doğrulttu. Bıçak zoruyla kasada bulunan yaklaşık 3 bin TL’yi gasp eden şahıs, daha sonra koşarak istasyondan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği markette inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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