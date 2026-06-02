Altın fiyatlarında kritik salı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı...

2.06.2026 09:33:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
2 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 2 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Altın fiyatları, yatırımcıların İsrail-Hizbullah arasındaki kısmi ateşkesi değerlendirmesi ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin karışık haber akışını takip etmesiyle haftanın ikinci işlem gününde yatay seyir izledi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.642 TL
Çeyrek altın 10.917 TL
Cumhuriyet altını 43.521 TL
Ons altın 4.502 dolar
Yarım altın 21.814 TL
Tam altın 42.884 TL
Gremse altın 107.540 TL

Spot altın, ons başına 4.481,53 dolarda dengelenirken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,1 yükselişle 4.511,20 dolardan işlem gördü.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, taraflar arasında henüz net bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Spivak, “Haftanın başında hafta sonu boyunca ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine dair güçlü beklentiler vardı. Ancak görünen o ki taraflar kırmızı çizgilerinde ısrarcı oldu ve hâlâ bir anlaşma sağlanamadı” dedi.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, Lübnan’daki çatışmalar nedeniyle Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığı öne sürüldü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların “hızlı şekilde” sürdüğünü ifade etti.

LÜBNAN’DA KISMİ ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan yönetimi, Hizbullah ile İsrail arasında kısmi ateşkes sağlandığını duyurdu. Açıklama, bölgede uzun süredir devam eden çatışmalarda sınırlı da olsa tansiyonun düştüğüne işaret etti.

Bölgede devam eden jeopolitik gelişmelerin, yatırımcıların güvenli liman talebini ve altın fiyatlarını etkilemeye devam ettiği değerlendiriliyor.

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİLERİNİ BEKLİYOR

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gelişmelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ve diğer iş gücü piyasası göstergelerine odaklandı.

Ayrıca piyasalar, para politikasının geleceğine ilişkin sinyaller için Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr’ın açıklamalarını da yakından izliyor.

ALTINDA 4.900 DOLAR DİRENCİ

Ilya Spivak, altın fiyatlarında teknik görünüm açısından 4.900 dolar seviyesinin kritik direnç konumunda olduğunu belirtti.

Spivak, “Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç yaklaşık 4.900 dolar seviyesinde görünüyor. Altın 5.000 dolar seviyesinde yeniden güçlü bir şekilde tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleriyle tekrar uyum sağladığını anlayacağız” ifadelerini kullandı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında ise karışık bir görünüm öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,5 yükselişle ons başına 75,21 dolara çıkarken, platin yüzde 0,5 artışla 1.932,50 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.356,90 dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş serisi: 3 haftalık kayıp 11 milyar doları buldu TCMB'nin toplam rezervlerinin, 15 Mayıs haftasından itibaren başlayan düşüş eğilimini sürdürerek üç haftada yaklaşık 11 milyar dolar eridiği ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa geçen son haftada 158,8 milyar dolar seviyesine gerilediği hesaplandı.
Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı SGK uzmanı İsa Karakaş, nisan ayı itibarıyla dört aylık kesinleşen enflasyon farkının yüzde 14,64 olduğunu belirterek temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zammın yüzde 18,58'e ulaşabileceğini kaydederken, Ankara kulislerinde konuşulan ek artış ve seyyanen zam senaryolarını değerlendirdi.
Masadan kalkan İran piyasaları salladı: Altın çakıldı, petrol yükselişte İran’ın Lübnan’daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile Pakistan üzerinden yürüttüğü dolaylı müzakereleri durdurması emtia piyasasını sallarken; spot altın yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 467 dolara geriledi, Brent petrol ise yüzde 5’in üzerinde sıçrayarak 95,45 dolara yükseldi.