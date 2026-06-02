Altın fiyatlarında kritik salı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı...

Altın fiyatları, yatırımcıların İsrail-Hizbullah arasındaki kısmi ateşkesi değerlendirmesi ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin karışık haber akışını takip etmesiyle haftanın ikinci işlem gününde yatay seyir izledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.642 TL Çeyrek altın 10.917 TL Cumhuriyet altını 43.521 TL Ons altın 4.502 dolar Yarım altın 21.814 TL Tam altın 42.884 TL Gremse altın 107.540 TL

Spot altın, ons başına 4.481,53 dolarda dengelenirken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,1 yükselişle 4.511,20 dolardan işlem gördü.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, taraflar arasında henüz net bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Spivak, “Haftanın başında hafta sonu boyunca ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine dair güçlü beklentiler vardı. Ancak görünen o ki taraflar kırmızı çizgilerinde ısrarcı oldu ve hâlâ bir anlaşma sağlanamadı” dedi.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, Lübnan’daki çatışmalar nedeniyle Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığı öne sürüldü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların “hızlı şekilde” sürdüğünü ifade etti.

LÜBNAN’DA KISMİ ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan yönetimi, Hizbullah ile İsrail arasında kısmi ateşkes sağlandığını duyurdu. Açıklama, bölgede uzun süredir devam eden çatışmalarda sınırlı da olsa tansiyonun düştüğüne işaret etti.

Bölgede devam eden jeopolitik gelişmelerin, yatırımcıların güvenli liman talebini ve altın fiyatlarını etkilemeye devam ettiği değerlendiriliyor.

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİLERİNİ BEKLİYOR

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gelişmelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ve diğer iş gücü piyasası göstergelerine odaklandı.

Ayrıca piyasalar, para politikasının geleceğine ilişkin sinyaller için Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr’ın açıklamalarını da yakından izliyor.

ALTINDA 4.900 DOLAR DİRENCİ

Ilya Spivak, altın fiyatlarında teknik görünüm açısından 4.900 dolar seviyesinin kritik direnç konumunda olduğunu belirtti.

Spivak, “Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç yaklaşık 4.900 dolar seviyesinde görünüyor. Altın 5.000 dolar seviyesinde yeniden güçlü bir şekilde tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleriyle tekrar uyum sağladığını anlayacağız” ifadelerini kullandı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında ise karışık bir görünüm öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,5 yükselişle ons başına 75,21 dolara çıkarken, platin yüzde 0,5 artışla 1.932,50 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.356,90 dolara geriledi.