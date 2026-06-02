Megastar Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran'da Ankara'daki 'Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak. Peki, Tarkan Ankara konseri ücretsiz mi? Tarkan Ankara konser biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
TARKAN ANKARA KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Ücretsiz düzenlenecek konser için davetiyeler bugün (2 Haziran) Biletix'te genel dağıtıma açılacak. Etkinlik alanının kapıları saat 17.00'da açılacak. Tarkan'ın ise, saat 21.30'da sahneye çıkması bekleniyor.
TARKAN ANKARA KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
Tarkan'ın Ankara konseri 5 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun adresi ise Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Başkent Millet Bahçesi olarak açıklandı.