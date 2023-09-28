Berat Albayrak aylar sonra görüntülendi: Nikah şahidi oldu!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 07:55

Güncelleme: 28.09.2023 - 07:55

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aradan sonra bir düğünde görüntülendi.

Düğünde, Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Nihat Özdemir de vardı.

Medyatava’nın aktardığına göre, üç isim, Büşra Özdemir ve Safa Aslan Sürmen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.