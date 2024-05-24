Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
En son 1 Ocak'ta TÜGVA'nın Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin' mitinginde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaklaşık 6 ay sonra, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ortaya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.
Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, dün Beşiktaş-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.
ÇOCUKLARIYLA PROTOKOLDE İZLEDİ
Albayrak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.
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