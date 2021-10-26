Metin Cihan TBMM Başkanı Şentop'a açık mektup yazdı, istifaya davet etti

26 Ekim 2021 Salı, 12:06

İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in TÜGVA'nın torpil listeleriyle ilgili verdiği önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilmedi.

Antmen, iade edilen önergesinde şu soruları yöneltmişti:

TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı yeni paralel devlet midir?

15 Temmuz hain darbe girişimi ve 250 şehidimiz gerçeği varken neden halen paralel bir yapı kurulmak için uğraşılmaktadır? Yarın yine bu hata ve suçlar yüzünden bir darbe girişimi olsa ve şehitler verilse bunun hesabını kim verecektir?

Milyonlarca genç devlet memuru olmak için sınavlara girerken, mülakatlarda beklerken TÜGVA’nın torpille kamu kadrolarına yerleştirme yapmasını ahlaki ve hukuki buluyor musunuz?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; TÜGVA torpiliyle kamuya yerleşmiş kişi sayısı kaçtır? Bunlar hangi kurumlara girmiştir? Bu kişilerin isimleri nedir? Bu kişilerin kamu ile ilişikleri kesilecek midir?

TÜGVA’ya yapılan başvurular nereye gönderilmektedir? Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na mı gitmektedir? Burada kim ya da kimler bu listeleri değerlendirmektedir?

TÜGVA’da yaşandığı iddia edilen taciz olayı ile ilgili harekete geçilecek midir yoksa taciz konusu da diğer kanunsuz işe yerleştirmeler gibi örtbas mı edilecektir?

"İSTİFA EDİN"

Gazeteci Metin Cihan ise, TÜGVA’nın araştırılması için TBMM’ye verilen önergeyi reddeden Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a açık mektup yazdı. Cihan, “TÜGVA’ya ve kendinize güveniyorsanız bırakın meclis araştırsın. Kendinize güvenmiyorsanız istifa edin” dedi. Cihan, "TÜGVA’ya ve kendinize güveniyorsanız, bu organizasyonda bir paralel yapılanma görmüyorsanız, bırakın meclis araştırsın. Kurulacak bir komisyonda bildiğim her şeyi anlatmaya ve edindiğim tüm belgeleri paylaşmaya hazırım. TÜGVA’ya güvenmiyorsanız, kendinizi ayrı tutun"diyerek Şentop'u isitfa çağırdı.

Cihan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Görünürde vakıf olan TÜGVA; orduya, emniyete, yargıya, bürokrasiye ve parti yönetim kurallarına eleman yetiştiriyor. Bu kişilerin listesi tutulmuş. TC kimlik numarasından telefon numarasına, mülakat tarihinden referans ismine kadar her şey bu belgelerde yer alıyor