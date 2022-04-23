Berat Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak geri dönüş hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan affını isteyerek ayrılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’ın geri dönüş hamlesinde bulunduğu iddia edildi. Öte yandan Albayrak’ın Süleyman Soylu’nun görevden alınması için sürekli çalışmalar yaptığı öne sürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından yeniden geri döneceği yönündeki iddialarla ismi gündeme gelen Berat Albayrak son hamlesi ortaya çıktı.
Yeniçağ TV’deki 25. Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kübra Çelebi, Albayrak’ın AKP içerisinde 50’ye yakın milletvekili ile temasa geçtiğini söyledi.
Çelebi, sözlerinin devamında, “AKP içerisinde bu bir harekete geçme adımı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu milletvekillerinin önümüzdeki dönem için yine aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.
Çelebi’nin aktardıkları üzerine programın diğer yorumcusu gazeteci yazar Fatih Ergin ise, bir başka dikkat çeken iddiayı gündeme getirdi.
"SOYLU'NUN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR"
Ergin, son dönemde AKP içerisinde gerginliklerin arttığını ve üst düzey isimlerin kamuoyu önünde kavga ettiğini öne sürerek şunları söyledi:
“Benim edindiğim bilgi ise; Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Albayrak’ın sürekli çalışmalar yaptığı yönünde. Albayrak, 50’ye yakın milletvekili ile temasa geçtiyse, Soylu’ya karşı milletvekilleri içerisinde de bir etki alanı oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz.”
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