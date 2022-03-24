Ahmet Takan: 'Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor'

24 Mart 2022 Perşembe, 10:52

Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü "Neden Soylu?.." başlıklı yazısında Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almak istediğini ancak Bahçeli'nin buna engel olduğunu öne sürdü.

Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına değindi. "Devlet Bahçeli, Ankara’nın değişmeyen gündem maddesi “kabine revizyonu”nun fitilini bir daha ateşledi" diyen Takan, grup toplantısındaki konuşmalarında 'Soylu'nun arkasındayım' mesajı verdiğini dile getirdi.

Saray'daki kaynağıyla konuşmasını aktaran Takan, "Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Soylu’yu görevden almak istediği şeklindeki iddiaları doğruladı, 'Ama şu anda pek mümkün görünmüyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında (Salı) Furkan Vakfı üyelerinin Adana’da gerçekleştirmek istediği protestoya sert müdahale eden polislere destek verdi. Hızını alamayan Bahçeli, polisleri kutlamakla kalmadı, “Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur ve görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Emniyet teşkilatımızı kutluyor, Adana’da görev yapan polislerimizin tertemiz alınlarından öpüyorum” dedi.

Devlet Bahçeli, Ankara’nın değişmeyen gündem maddesi “kabine revizyonu”nun fitilini bir daha ateşledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “gidici” de Bahçeli, ona sonsuz desteğini bir daha mı yinelemek zorunda kaldı?.. Bahçeli, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a, kulağına gelen haberler doğrultusunda “Süleyman Soylu’yu görevden alamazsın. Hâlâ arkasında güçlü bir şekilde duruyorum” mesajı mı verdi?.. Farklı formatlarda ama hep aynı soruya cevap arandı durdu… Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerinin ardından Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz; Süleyman Soylu’nun, Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağını iddia etti. Özkiraz’ın ifadeleri şöyleydi:

“Süleyman Soylu’yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu’yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar.”

Ankara kulisleri toz duman olmuştu… Saraydaki bir kaynağımla konuştum. Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Soylu’yu görevden almak istediği şeklindeki iddiaları doğruladı, “Ama şu anda pek mümkün görünmüyor” dedi. “Ne oluyor o zaman” diye sorduğumda şu yanıtı aldım;

“Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor, Devlet Bahçeli’nin desteği yüzünden bu gerçekleşemiyor. Bu senin zaten bildiğin bir durum. Bakanlık içindeki ekipleri tasfiye edilip, pasifleştirilebilir önümüzdeki günlerde.”

“Berat Albayrak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor o zaman” dediğimde saray kaynağım sözlerine şöyle devam etti;

“Bu ikinci adamlık mücadelesi. Berat bey, bundan vazgeçmiyor. ‘Tayyip beyden sonra ben varım’ diyor. ‘2023’den sonra da ben varım’ diyor.”

Kaynağım, Berat Albayrak’ın siyaset ve devlet içinde kurduğu sistemin değiştirilmemesi ve bozulmaması için sık sık Tayyip Erdoğan’ın birinci halkasındaki isimleri uyardığını ve “ayar verdiğini” söyledi. Bu uyarılardan nasiplenen birinin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğunu iddia etti. Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir ziyaretle Şentop’un dikkatini çekmiş!..

Bu kavgaların sonu ne olur? Bekleyip göreceğiz. Ama hatırlatmakta fayda var; Devlet Bahçeli’nin siyasette “kırkbir kere maşallah” dediklerinin siyasi ömürlerine iyice bir bakmak lazım!.."