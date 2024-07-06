Yayınlanma: 06.07.2024 - 16:44

Güncelleme: 06.07.2024 - 16:44

Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan yurttaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı açıklandı. Peki, Berberler ve kuaförler hangi gün kapalı olacak? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı?

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı. Buna göre; berberler, kuaförler ve güzellik salonları pazar günleri artık kapalı olacak.

AÇIK OLAN İŞLETMELERE CEZA GELECEK

Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacak.