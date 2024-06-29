Kendisini istemeye geleceklerdi: Gittiği kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Elazığ'da 29 yaşındaki evlilik adayı, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yapılan otopsi sonucunda kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı ise acı haberi alır almaz hastaneye akın etti.
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