Berber ve kuaförler için muafiyet talebi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:35

Güncelleme: 04.07.2024 - 12:35

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ticaret Bakanlığı’nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararının işletmelerin kendi istekleri doğrultusunda yapılması gerektiğini belirterek, Antalya’nın bu karardan muaf tutulmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2022 tarihinde alınarak tüm Valiliklere gönderilen kararla; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararlaştırılmış, ancak sektörden gelen tepki ve talepler doğrultusunda kararın uygulanması 1 Temmuz 2024 tarihine ertelenmişti, Bakanlık tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılan duyuruda berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 01 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kararın uygulanması durumunda, merdiven altı olarak tabir edilen, yasal olmayan berber, kuaför ve güzellik salonlarının ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu kaydeden Başkan Ali Bahar, “Kararda, işletmelerin, valiliklerce belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlık tarafından idari yaptırım uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu karar ciddi bir ciro kaybına, gelir-gider dengesinin bozulmasına ve mağduriyete yol açacaktır” diye konuştu.

"EKONOMİK AÇIDAN ZOR DURUMDA BIRAKACAK"

Antalya’nın bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, “Özellikle kentimizde haftanın her günü aktif olan bu işletmelere duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, işletmelerin kapalı olması hem işletme sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakacak hem de vatandaşlar ile turistleri mağdur edecektir” ifadelerini kullandı. Çalışanların Pazar günlerini kendilerine ayırması ve çalışan kadınların sadece Pazar günleri kuaföre gidebileceğini ifade eden Başkan Bahar, “Bu durum dikkate alındığında, işletmelerin Pazar günleri kapalı olması çalışan insanlar için de olumsuz bir durum oluşturacak. Diğer taraftan, işletmelerin kendi istekleri doğrultusunda haftanın herhangi bir günü kapalı olma özgürlüğüne sahip olması gerekirken, bu durumun zorunlu hale getirilmesi ve tek bir gün belirlenmesi çalışma özgürlüğüne aykırı bir durum oluşturmaktadır” dedi.

"TURİZM OLUMSUZ ETKİLENMESİN"

Antalya’nın bir turizm kenti olması, işletme mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışanların durumu göz önüne alındığında işletmelerin valiliklerce belirlenen günlerde kapatılmaması gerektiğine işaret eden Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üyelerimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin mağduriyetinin önlenmesi, turizmin olumsuz etkilenmemesi amacıyla, Bakanlık tarafından alınan kararın öncelikle tamamen kaldırılmasını; bunun mümkün olmaması halinde turizmin başkenti olan Antalya’nın bu uygulamadan muaf tutulmasını ya da uygulama tarihinin ertelenmesini talep etmekteyiz”dedi.