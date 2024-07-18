Bergama Orman İşletme Müdürü, yangına müdahale sırasında hayatını kaybetti
İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında devrilen kamyonetteki Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ederken, alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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