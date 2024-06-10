Bergama’da orman yangını

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:50

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:50

Yangın, öğle saatlerinde Bergama ilçesi Bozyerler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz ile müdahaleye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.