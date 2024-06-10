Bergama’da orman yangını

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:50
Bergama’da orman yangını
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Yangın, öğle saatlerinde Bergama ilçesi Bozyerler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz ile müdahaleye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.


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