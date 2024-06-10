Çanakkale Valiliği’nden hava sıcaklığı ve orman yangını uyarısı

Çanakkale Valiliği, 40 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle yurttaşların hava sıcaklığı ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:27
Çanakkale Valiliği’nden hava sıcaklığı ve orman yangını uyarısı
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Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması beklenmektedir. Artan hava sıcaklıkları Orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizlik başlıca nedenler arasındadır. Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda hassasiyet göstererek çok dikkatli davranmaları ve herhangi bir orman yangını karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


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