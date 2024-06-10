7 katlı binanın çatısında korkutan yangın!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:56

Güncelleme: 10.06.2024 - 14:56

Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binanın çatısında hasara yol açtı.