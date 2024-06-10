7 katlı binanın çatısında korkutan yangın!

Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:56
7 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
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Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binanın çatısında hasara yol açtı.


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