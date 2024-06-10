7 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binanın çatısında hasara yol açtı.
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