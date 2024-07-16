Bergama'da ormanlık alanda yangın!

İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:35
Abone Ol google-news

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.


Bergama haberleri İzmir haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Bandırma’da simit fırınında yangın paniği!

Bandırma’da simit fırınında yangın paniği!
3 kişi hayatını kaybetmişti... Çeşme'deki yangında ölen kadının son sözleri yürek burktu

3 kişi hayatını kaybetmişti... Çeşme'deki yangında ölen kadının son sözleri yürek burktu
Hatay'da orman yangını!

Hatay'da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler