Hatay'da orman yangını!

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:45
Hatay'da orman yangını!
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Hatay'ın Belen ilçesi Şenbük Mahallesi Kanlıdere mevkisinde saat 15.20 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopterler ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.


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