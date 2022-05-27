Son Dakika: Fulya'da bir apartmanda 3 kişi ölü bulundu

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:15

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı (29) öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Olay yerinde inceleme devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" ifadelerini kullandı.

Çok acılı ve öfkeliyiz.



Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 27, 2022

Öte yandan Cumhuriyet'e açıklamada bulunan İBB Medya Koordinatörü Ceren Akdağ, Fulya'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Beril Varol'un 1 buçuk yıldır BİMTAŞ A.Ş bünyesinin' Akıllı Şehircilik' birinde mühendis olarak çalıştığını belirtti.