Son Dakika: Fulya'da bir apartmanda 3 kişi ölü bulundu
Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini belirledi. Öte yandan İBB çalışanı olduğu öğrenilen Beril Varol'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Çok acılı ve öfkeliyiz" ifadelerini kullandı.
Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.
İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı (29) öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.
Olay yerinde inceleme devam ediyor.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" ifadelerini kullandı.
Çok acılı ve öfkeliyiz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 27, 2022
Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık.
Öte yandan Cumhuriyet'e açıklamada bulunan İBB Medya Koordinatörü Ceren Akdağ, Fulya'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Beril Varol'un 1 buçuk yıldır BİMTAŞ A.Ş bünyesinin' Akıllı Şehircilik' birinde mühendis olarak çalıştığını belirtti.
Video Haberler
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
- 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- Kim öldürülecekti?
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!