Altın orana göre dünyanın en güzel ünlüsü kim? Altın oranı en yüksek kadın ve erkek ünlüler...

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:13
<p>Gelişmiş Yüz Kozmetik ve Plastik Cerrahi Merkezi'nden Dr. Julian De Silva tarafından yayınlanan bilgilere göre, en güzel ünlü yüzler belli oldu.</p> <p>İşte, o liste...</p>

Gelişmiş Yüz Kozmetik ve Plastik Cerrahi Merkezi'nden Dr. Julian De Silva tarafından yayınlanan bilgilere göre, en güzel ünlü yüzler belli oldu.

İşte, o liste...

<p>De Silva'ya göre, Amber Heard'ın yüz özellikleri Phi olarak da bilinen Yunan Altın Oranı kullanılarak %91.85 puan aldı.</p> <p>Araştırmaya göre, <strong>Amber Heard</strong> en güzel yüze sahip kadın ünlü seçildi.</p>

De Silva'ya göre, Amber Heard'ın yüz özellikleri Phi olarak da bilinen Yunan Altın Oranı kullanılarak %91.85 puan aldı.

Araştırmaya göre, Amber Heard en güzel yüze sahip kadın ünlü seçildi.

<p>Yine araştırmaya göre en güzel yüzlü ünlü erkek, %92,15 puanla <strong>Robert Pattison</strong> oldu.</p> <p>Dr. De Silva araştırmaya şunları da ekledi: ''<strong>Yüzün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde, Robert Pattinson açık ara kazanan oldu.''</strong></p>

Yine araştırmaya göre en güzel yüzlü ünlü erkek, %92,15 puanla Robert Pattison oldu.

Dr. De Silva araştırmaya şunları da ekledi: ''Yüzün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde, Robert Pattinson açık ara kazanan oldu.''

<p>Bilgisayar teknolojileri ve mükemmeliğin ölçüsü olarak bilinen altın oran kullanıldığında, karşımıza çıkan en orantılı ve güzel yüze sahip ikinci kadın ünlü <strong>Kim Kardashian</strong> olarak belirlenmiş.</p>

Bilgisayar teknolojileri ve mükemmeliğin ölçüsü olarak bilinen altın oran kullanıldığında, karşımıza çıkan en orantılı ve güzel yüze sahip ikinci kadın ünlü Kim Kardashian olarak belirlenmiş.

<p>Kadın ünlüler listesinden devam ettiğimiz sıralamada, üçüncülüğüne yerleşen ünlü; 90'lı yıllarda fırtına estirmiş, yaş almayan ünlü model <strong>Kate Moss.</strong></p>

Kadın ünlüler listesinden devam ettiğimiz sıralamada, üçüncülüğüne yerleşen ünlü; 90'lı yıllarda fırtına estirmiş, yaş almayan ünlü model Kate Moss.

<p>Listede yer alan son kadın ünlü ise, güzel gözlerinin konumu ile altın oranını yükselten popüler oyuncu<strong> Scarlett Johansson</strong> oluyor.</p>

Listede yer alan son kadın ünlü ise, güzel gözlerinin konumu ile altın oranını yükselten popüler oyuncu Scarlett Johansson oluyor.

<p>En güzel yüzlü ünlü erkekler listesinde Robert Pattison'u takip eden ilk isim, ünlü oyuncu <strong>Henry Cavil</strong> oluyor.</p>

En güzel yüzlü ünlü erkekler listesinde Robert Pattison'u takip eden ilk isim, ünlü oyuncu Henry Cavil oluyor.

<p>'En'lerin yarıştığı listenin üçüncü sırasında ise yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dünyaca tanınmış aktör <strong>Brad Pitt</strong> yer alıyor.</p>

'En'lerin yarıştığı listenin üçüncü sırasında ise yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dünyaca tanınmış aktör Brad Pitt yer alıyor.

<p>Dünyanın en güzel ünlü erkekleri arasına giren dördüncü ve son isim ise, <strong>George Clooney.</strong></p>

Dünyanın en güzel ünlü erkekleri arasına giren dördüncü ve son isim ise, George Clooney.

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