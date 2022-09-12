Altın orana göre dünyanın en güzel ünlüsü kim? Altın oranı en yüksek kadın ve erkek ünlüler...
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Türbanın şekline de karıştı!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı