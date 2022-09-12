Altın orana göre dünyanın en güzel ünlüsü kim? Altın oranı en yüksek kadın ve erkek ünlüler...

Yine araştırmaya göre en güzel yüzlü ünlü erkek, %92,15 puanla Robert Pattison oldu.

Dr. De Silva araştırmaya şunları da ekledi: ''Yüzün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde, Robert Pattinson açık ara kazanan oldu.''