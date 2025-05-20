Beş kanser ilacı geri ödeme listesinde

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Murat Tülü, “Bu kararnamede 5 tane kanser ilacı, 16 tane de farklı listede yer alan ilaç geri ödeme kapsamına girdi.

Hastanın ilaca ulaşabilmesi anlamında bu ilaçların listeye girmesi önemli bir gelişme. Ama hala Spinal Musküler Atrofi (SMA) gibi ilaçlara ulaşamayan hasta çocuklarımız var” dedi.

İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili sorunların devam ettiğine değinen Tülü, “Son zamanlarda birçok ithal ilaç, yabancı firmalar tarafından Türkiye piyasasından çekildi. Çekilmeye de devam ediyor. Daha geçen bir ay içerisinde birkaç göz damlası Türkiye piyasasından çekildi. O yüzden bu açıdan bakarsak, bu kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması çok anlamlı” dedi.