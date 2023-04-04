BESİAD Başkanı Nazlıoğlu'ndan partilere çağrı: Bodrum'a en az bir vekil verilmeli!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:18

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:18

BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, yönetim Kurulu üyeleriyle beraber bir basın açıklaması yaparak siyasi partilere seslendi.

Muğla’nın nüfus yoğunluğu ve ekonomiye katkısı bakımından en büyük ilçesinin Bodrum olduğuna dikkat çeken Neslihan Nazlıoğlu, “32 yıldır TBMM de temsil edilemiyor olmasını Bodrum’un uğradığı büyük bir kayıp ve haksızlık olarak görüyoruz” diye konuştu.

Bodrum’dan en az bir milletvekilin çıkması gerektiğinin altını çizen Nazlıoğlu, “Amacımız, sadece Bodrum’un sağlıklı büyümesi değil, ürettikleri ve geçmişten gelen değerlerinin gelecek nesillere de aktarılabilmesidir. Bodrum’un önde gelen sivil toplum kuruluşu olan BESİAD Yönetimi olarak Bodrum adına bu çağrıyı yapmayı görev addediyoruz. Gerek nüfus, gerekse ekonomik büyüklük sıralamasında birinci sırada bulunan Bodrum’a Muğla’nın 7 milletvekilinden en az bir tanesinin sunulması bir jest değil aksine Bodrum’un siyasal bir hakkıdır” ifadelerini kullandı.

GÖREVE ÇAĞRI

Yurttaşlara ve siyasi partilere çağrı yapan BESİAD Başkanı, “Tüm siyasi partilerin Bodrum temsilcilikleri başta olmak üzere, genel merkez yönetimlerini ve hatta tüm yurttaşlarımızı bu haklı çağrımıza kulak vermeye ve gereği için destek olmaya davet ediyoruz. Bu çağrımız bütün partilerimiz, sivil inisiyatifler ve Bodrum severler için geçerlidir ve hepsini göreve davet ediyoruz. Bu kadar hızlı plansız büyüyen ve göç alan Bodrum’un sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için bu şarttır” dedi.

“BODRUM’UN SİYASİ HAKKI”

Bodrum’u ilk olarak 1957 yılında Zeyyat Mandalinci, ikinci olarak da 18. dönemde 1987- 1991 yılları arasında Musa Gökbel ile temsil edildiğini hatırlatan Neslihan Nazlıoğlu, Meclis’te 32 yıldır Bodrum’u temsil eden bir vekilin bulunmadığına dikkat çekti ve “2022 yılı verilerine göre Muğla ilçelerinin nüfusu; Bodrum 192 bin 964, Fethiye 177 bin 702, Milas 147 bin 416, Menteşe 120 bin 627 Marmaris 97 bin 818, Seydikemer 62 bin 622, Ortaca 54 bin 478, Dalaman 47 bin 482. Sadece nüfus açısından bile değerlendirildiğinde Bodrum’dan bir milletvekilinin TBMM’de Bodrum’u temsil etmesinin siyasi bir haktır” diyerek sözlerini noktaladı.