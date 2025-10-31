Beşik gibi sallanan Sındırgı’da yurttaş dayanıksız hastaneye mecbur: Sındırgı 7 yıldır hastane bekliyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 2.5 ayda ikinci kez 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 Ağustos’taki depremin ardından 27 Ekim’de de gerçekleşen deprem sonrası bazı binaların hasarlı olduğu tespit edilirken, yurttaşlar da tedbir amaçlı, bahçelerinde kurdukları çadırlarda kaldı. Depremin ertesi günü bölgeye gidip incelemelerde bulunan Genel Sağlık-İş Genel Sekreteri Veli Can Karabacak, birçok evin hasarlı olduğunu, önceki depremde hasar alan binaların yıkıldığını belirtti.

Sındırgı Devlet Hastanesinin fiziki olarak yüzde sekseninin çalışmadığını ve küçük bir alanda poliklinik hizmetleri sürdüğünü ifade eden Karabacak, görüşme sağladıkları hastane başhekiminin ‘Her şey yolunda, hiçbir sorunumuz yok’ minvalinde konuştuğunu açıkladı. Ayrıca Sındırgı Devlet Hastanesinin yataklı servislerinin Bigadiç Devlet Hastanesine taşındığı öğrenildi. İki hastane arası mesafe ise yaklaşık 25 kilometre...

TESLİM İÇİN 500 GÜN DENDİ, 7 YIL OLDU

Yapımına 2018 yılında başlanan ve 500 günde teslim edileceği belirtilen 40 yataklı Sındırgı Devlet Hastanesinin yeni binası 7 yıldır bitirilemedi. ‘Depreme dayanıksız raporu’ olmasına karşın Sındırgılılar mevcut hastane binasında hizmet almayı sürdürüyor.

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey 7 yıl önce temeli atılan hastane için şubat ayında yaptığı açıklamada ‘Yüzde 80'i tamamlandı’ ifadelerini kullanmış ve sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirtmişti. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise, “Depreme dayanıksız hastanede vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak zorunda kalıyor” açıklamasını yapmış ve Canbey’i kast ederek, “Bal yapmayan arı gibi gezen milletvekilleriyle bu işler yürümez” tepkisini göstermişti.

‘SADECE ACİL HİZMETLER VERİLEBİLİYOR’

İYİ Parti Grupbaşkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de geçen ay hasteneye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hastane yapım aşamasında 6 müteahhitin değiştiğini, malzemelerin çalındığını ve binayı su bastığını belirten Çömez, “Sındırgı’yı deprem vurdu. Mevcut hastane kullanılamaz hale geldi, sadece acil hizmetler verilebiliyor. Ameliyathaneler, röntgen, ultrason, laboratuvar hizmetleri verilemiyor, uzman hekim yok. Köylerden Balıkesir’e ancak 4 saatte gidilebiliyor. Böyle sağlık hizmeti olur mu? Sındırgı acil çözüm bekliyor!” ifadelerini kullanmıştı.