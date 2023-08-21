Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:43
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu'nun, kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

"TARİFSİZ BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM"

Akpolat, "Değerli ağabeyim, yol arkadaşım, Belediye Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nu kaybettik. Tarifsiz bir üzüntü içerisindeyim. Beşiktaş’a ve İstanbul’a 33 yıl boyunca vermiş olduğu sayısız hizmeti hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu'nun cenazesi 21 Ağustos Pazartesi (bugün) saat 15.00'te Beşiktaş Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Giresun Şebinkarahisar'da son yolculuğuna uğurlanacak.


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